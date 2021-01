Clochard si cosparge di benzina e si dà fuoco

Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. Il dramma della disperazione si è consumato nella notte tra sabato e ieri nel sottopasso che collega via Sammartini e via Ferrante Aporti, dietro Stazione Centrale. A dare l'allarme, alle 4 del mattino, è stato un senzatetto che dormiva nel sottopasso: ha visto l'uomo che si era sistemato accanto a lui versarsi addosso il contenuto di una bottiglietta e darsi fuoco. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti.

L'uomo, sui 55 anni, senza documenti, è stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale Fatebenefratelli: ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. La sua prognosi è riservata, ma secondo i medici sopravviverà. I poliziotti hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l'accaduto. Sembra escluso il coinvolgimento di altre persone: la pista è quella del gesto volontario.



