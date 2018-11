Clochard massacrato a colpi di bicicletta

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giammarco ObertoÈ finito in tragedia un litigio tra due uomini - probabilmente due dei tanti senzatetto che popolano notte e giorno le vie del centro - scoppiato ieri poco dopo le 18 all'Arco della Pace, al Parco Sempione.La vittima è un tunisino di 41 anni, che i soccorritori del 118, arrivati con tre ambulanze e un'automedica, hanno trovato riverso a terra e privo di sensi sugli scalini di uno degli ex caselli del dazio. Aveva profonde ferite alla testa, alla mandibola e alla trachea. È morto tra le mani dei paramedici, stroncato da un arresto cardiaco. Di fianco al cadavere, l'arma del delitto: una bicicletta. L'uomo che lo ha aggredito l'ha sollevata come un fuscello e con quella ha colpito più volte l'avversario.Le chiamate allarmate al 112 sono arrivate poco dopo le 18: i passanti segnalavano una violenta lite tra due persone. Le volanti di polizia sono arrivate in sirena pochi minuti dopo, ma la tragedia si era già consumata e il tunisino stava esalando l'ultimo respiro. A poche centinaia di metri di distanza hanno trovato l'aggressore. È un ragazzo di 22 anni originario del Salvador, che aveva una ferita a una mano e versava in un fortissimo stato di agitazione. È stato portato in codice giallo al Fatebenefratelli, in stato di fermo per omicidio. Sul caso indagina l'ufficio prevenzione generale della questura. Ancora da chiarire il movente dell'omicidio, ma sembrerebbe una banale lite tra clochard ubriachi. Che questa volta è finita malissimo.riproduzione riservata ®