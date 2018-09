Clienti pregiudicati, chiusi 2 bar

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sigilli per una settimana: sono state sospese su ordine del questore Cardona le licenze a due locali del Milanese: il Carnaby Cafè di Legnano e il Bar Milano di Rho. Il primo è stato chiuso dopo le segnalazioni da parte dei residenti di diversi episodi violenti avvenuti nei pressi del locale, che hanno visto coinvolto il buttafuori del bar. Durante i controlli all'interno la polizia ha inoltre identificato numerosi pregiudicati.Il Bar Milano di via Meda 30 a Rho è stato chiuso dopo numerose segnalazioni dei residenti, disturbati dai rumori del locale. Gli agenti hanno portato avanti una mirata attività di controllo degli avventori. Tra aprile e luglio sono state identificate 52 persone all'interno del bar, 29 delle quali con precedenti a carico, per detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione, usura, reati contro il patrimonio, contro la persona e la pubblica autorità.