Clic day, assalto al portale

Giammarco Oberto

Ore 13, tutti ai blocchi di partenza. Sei minuti dopo, la coda è già di 40mila persone. Nel momento del picco la fila (virtuale) è di più di centomila, con punte di 120mila. Tempo di attesa: oltre un'ora. Dita incrociate in Regione, ma al di là di momenti di affanno e rallentamenti, il portale regge. Non finisce come il debutto delle prenotazioni on line in Campania e in Lazio, con il sito esploso dopo pochi minuti.

«State sereni, non c'è da avere fretta» era stato l'invito dell'assessora Moratti la sera prima dell'atteso clic day, l'apertura del portale su cui gli over 80 sono chiamati a esprimere la propria adesione alla campagna vaccinale, che parte giovedì. Macché: si è scatenata una corsa al clic. Nel sistema entrano mille persone all'ora. La sala d'attesa si aggira intorno a un'ora, poi si entra nella pagina dell'adesione vera e propria: numero di tessera sanitaria e numero di telefono, sul quale arriva un sms con un codice da immettere nel sistema. O almeno dovrebbe, perché qui si scopre il punto debole: il sistema non accetta il numero di cellulare e l'sms con il codice per procedere non arriva: scade il tempo per concludere la registrazione e bisogna rimettersi in coda. Un incubo. «Dipende dal gestore telefonico» dicono dalla Regione. Alle 16 il problema viene risolto da Tim, che si trova a gestire un flusso di tra i 600 e i mille sms al minuto.

Alle 17, tre ore dopo il via, i numeri si stabilizzano: 73mila utenti in coda. Alle 18 le adesioni on line sono già centomila, a fine giornata 164mila. Altre 5966 sono state fatte nelle farmacie, solo 688 dai medici di base, che per tutto il giorno hanno lamentato la lentezza del sistema anche con il loro accesso privilegiato.

La macchina dell'adesione andrà avanti anche nei prossimi giorni. Non c'è fretta: l'ordine di registrazione sulla piattaforma non corrisponderà all'ordine in cui si verrà vaccinati. La priorità sarà data agli ultracentenari - in Lombardia sono 4000 - poi a scalare agli ultranovantenni, fino ai nati nel 1941. Entro 48 ore dalla registrazione, un sms o una telefonata comunicherà luogo, data e ora della vaccinazione, che avverrà in uno dei 200 centri attivati dalla Regione negli ospedali lombardi.

