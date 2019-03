Claudio Fabretti

Quattro decenni di carriera all'insegna dell'eclettismo e dell'eleganza. Joe Jackson li tradurrà in un concerto, questa sera al Teatro Dal Verme (ore 21, biglietti esauriti). L'artista inglese è in Italia per il Four Decade Tour, che ripercorre i suoi 40 anni di carriera, dal primo singolo di successo del 1978 Is She Really Going Out With Him? al nuovo album Fool, uscito proprio all'inizio dell'anno.

«Non ho mai in mente un tema generale all'inizio, ma a volte uno si sviluppa da solo - racconta Jackson - Nel caso di Fool è Commedia e Tragedia, e il modo in cui sono intrecciati in tutte le nostre vite. Le canzoni parlano di paura, rabbia, alienazione e perdita, ma anche di cose che rendono ancora la vita degna di essere vissuta: l'amicizia, le risate, la musica o l'arte stessa».

Tra i tanti figli degeneri del punk, l'allampanato cantautore di Steppin' Out è uno di quelli che ha seguito il percorso più accidentato e sorprendente. Da rabbioso working class hero a elegante crooner da night-club, da soulman a compositore classico. Tutta la sua carriera è un'accelerazione in slalom tra i paletti dei generi, senza esclusioni di sorta. «Per questo live - rivela - ho deciso di concentrarmi su 5 album, ognuno dei quali rappresenta un decennio: Look Sharp (1979), Night And Day (1982), Laughter And Lust (1991), Rain (2008) e Fool (2019)».

