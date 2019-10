Claudio Fabretti

«Mi meraviglio ogni volta dell'affetto del pubblico. Non volevo neanche fare questo tour, invece lo chiuderemo sabato con la quarantesima data!». Un doppio finale, quello del viaggio live di Paolo Belli, al Blue Note il 12 ottobre, già sold-out per il primo spettacolo delle ore 21. I biglietti sono disponibili solo per il secondo concerto, delle 23.30.

Che show sarà?

«Una carrellata di hit, da quelle dei Ladri di Biciclette a quelle di Ballando con le stelle. Ma saremo in un tempio del jazz, quindi non potremo dimenticare quei suoni, così come i miei maestri italiani, come Paolo Conte, Enzo Jannacci, Cochi e Renato».

Reciterà ancora il ruolo di portatore sano di buon umore?

«Certo. Diciamo che abbiamo imparato l'arte ma cerchiamo di metterla da parte. Ci piace giocare con la musica. Ma sempre con la massima serietà, perché rispettiamo il pubblico: il nostro è il gioco più serio del mondo».

Quanto incide la dimensione corale della sua Big Band?

«Tantissimo. In questo mondo inevitabilmente sempre più virtuale e computerizzato, noi facciamo sentire il calore degli strumenti, della musica suonata in gruppo. Siamo 30 elementi, una compagnia di giro»

Pubblicherà un album per celebrare i 30 anni di carriera?

«Doveva essere già pronto. Ma non sono ancora soddisfatto dei pezzi. Non basta il trentennale per farlo uscire, dev'essere un disco fatto bene. Sempre per quel discorso della serietà di cui si parlava».

In tv la rivedremo?

«Farò Telethon, poi mi hanno appena confermato il nuovo Ballando: partiremo a marzo 2020. Sarò anche nei teatri con la sit-com Pur di fare musica».

Com'è il feeling con il pubblico milanese?

«All'inizio avevo un po' paura delle grandi città. Ma la musica apre tutte le porte: alla fine tutti cantano e ballano alla stessa maniera».

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

