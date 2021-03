Claudio Burdi

Uova di Pasqua per tutti i gusti e per tutte le tasche, da acquistare in store o farsi consegnare direttamente al proprio domicilio. Quest'anno accanto a maestri cioccolatieri e pasticceri anche alcuni noti chef si sono sbizzarriti nel realizzare creazioni artigianali capaci di conquistare il palato dei più golosi.

Da Pasticceria Martesana (martesanamilano.com) inedite uova dalla forma di frutta esotica in stile cartoon realizzate a mano (Fragolosona, Cioccococco e Martesanas), uova senza zucchero e lo speciale uovo benefico Martesana per Vidas che per ogni pezzo acquistato regala 10 euro al progetto Casa Sollievo Bimbi. Alle tradizionali uova di cioccolato belga decorate a mano con disegni floreali e cuori di Solbiati Cioccolato (solbiaticioccolato.it), nuove piccole sculture ispirate ad animali della fattoria come Claretta la Gallina o Batuffolo, una pecora dal vello di oltre 25 piccole semisfere di cioccolato, e l'uovo alto rilievo: un capolavoro di alta pasticceria per una lastra tagliata a mano in cioccolato al latte a cui viene applicato un soggetto pasquale.

Altra opera d'arte il Duetto di chef Sadler e del Maestro Pasticciere Gianluca Fusto: un uovo (solo 100 pezzi, sadler.it) composto da uno scrigno al fondente 65% e da uno al latte, impreziositi da frutta secca caramellata, e divisi da un sottile strato di cioccolato bianco e dulce de leche, su una base di wafer, cioccolato e miglio. Anche chef Fabio Titone propone per la prima volta uova artigianali, personalizzabili dal suo shop online (ristoranteallorigine.com) con decorazioni interne ed esterne di frutta secca tostata, caffè, fili di cioccolato e caramello. Panzera (shop.panzeramilano.com) propone per gli intenditori, uova in limited edition di pregiati cioccolati monorigine, dal criollo venezuelano Sur del Lago all'antico Huila Fino de Aroma colombiano, accanto a simpatiche creazioni a tema fattoria, fashion o calcistiche dedicate a Inter e Milan. Il Maestro Roberto Rinaldini, in questi giorni su Sky nel programma Dolci di Pasqua, vende nei suoi store e online su cosaporto.it, uova divertenti e colorate (Castoro, Gufetta e Mucca con i suoi iconici occhiali fucsia accanto alle decorate Geco, Cuori e Farfalle), oltre al suo Ovo (un vero guscio d'uovo sterilizzato con cuore di cioccolato bianco). Tra le chicche di Peck: l'uovo Chocolate Grape, a forma di acino d'uva dipinto a mano con all'interno una sorpresa a tema enologico; lo Space Egg a forma di pianeta circondato da anelli; il Magic Rabbit e la pecorella Happy Sheep. Da Eataly, oltre 50 referenze tra cui il Colors Fondente di Bodrato o lo Stratosferico alle meringhe di Golosi di Salute. E per i più salutisti le uova crudiste, vegan, bio e senza lattosio di cioccolato crudo di Grezzo Raw Chocolate (grezzorawchocolate.com).

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA