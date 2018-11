Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiTechno, house e tanta elettronica in un weekend da favola per i clubber più scatenati.A partire dalla performance di Loco Dice di stasera al Fabrique dove in migliaia si faranno trasportare in un viaggio musicale da mani al cielo a colpi di tech-house del carismatico dj e producer tedesco di origine tunisina (44 anni, vero nome Yassine Ben Achour). Loco Dice è co-fondatore con Martin Buttrich della label Desolat nel 2007 e mattatore da più di dieci anni dei principali dancefloor di mezzo globo. Ha lavorato con artisti come Ice Cube, Snoop Dogg Usher e R. Kelly.Sempre stasera al Plastic torna Tom Findlay, del duo elettronico inglese Groove Armada, pronto a far saltare il parterre alternativo del celebre locale con una miscela di house, pop ed elettronica.Al Tunnel Club arriva per la prima volta a Milano Seinfeld, dj tra i più promettenti della nuova generazione brit, in occasione del lancio della sua prima compilation Dj Kicks. Domani techno da paura con DVS1 al Dude.