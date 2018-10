Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiSuperfood, benessere, sostenibilità, eccellenze agroalimentari, stile italiano e innovazione all'insegna del buono che fa bene. Il claim della 13ª edizione di Golosaria è anche il filo conduttore dei tanti incontri, workshop, showcooking e presentazioni che, da sabato a lunedì negli spazi di MiCo (Gate 3, viale Eginardo), si susseguono nelle sale e tra gli stand della celebre rassegna di cultura e gusto ideata da Paolo Massobrio.Un appuntamento imperdibile per appassionati di enogastronomia e palati gourmet, dove non mancano assaggi e degustazioni di oltre duecento artigiani del gusto e di cento cantine selezionate di ogni regione italiana. Dai prodotti da forno ai tartufi, dalla pasta alle verdure, dai salumi alla frutta, dalle carni al pescato, con uno spazio speciale dedicato ai formaggi di FormaggItalia, il salone italiano dei formaggi artigianali che approda per la prima volta all'interno della manifestazione con una rappresentanza di sessanta produttori. E per i cultori del buon bere anche una sezione importante dedicata all'arte della mixology dove scoprire tutte le ultime tendenze nel mondo dei cocktail, con protagonisti tanti liquori e spirits nostrani.L'ingresso costa 10 euro. Sabato dalle 12 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, lunedì dalle 10 alle 17. Info sugli eventi, www.golosaria.it.riproduzione riservata ®