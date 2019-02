Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiPronti a festeggiare (di nuovo) il Capodanno? La Cina oggi celebra il suo anno nuovo (Capodanno lunare o festa della Primavera), appuntamento gioioso e consolidato, tra i più sentiti e amati non solo dalla comunità cinese milanese. La ricorrenza ha data variabile, dipende dal calendario lunare, e non si consuma in una notte ma dura ben quindici giorni. Come ogni festa che si rispetti, quindi, non mancano le usanze culinarie da seguire, mangiando piatti tipici o ispirati alla tradizione, seguendo anche il segno zodiacale dell'oroscopo cinese che quest'anno è il Maiale.Da Bon Wei lo chef Zhang Guoqing ha pensato a un menu a tinte rosse, in omaggio all'antica leggenda per cui ci si protegge con questo colore dall'essere divorati dal mostro Nian, che esce dalla sua tana una volta l'anno a caccia di umani. Si degustano hong tang, la zuppa rossa con manzo stufato nel vino, tanti dim sum, l'hong fàn (riso rosso saltato con uova, salame cinese e maiale essiccato), la frittura croccante di funghi asiatici, la cernia affumicata ai 5 aromi. Tutti i piatti si potranno poi mangiare singolarmente fino al 17 febbraio.Mu dim sum propone, fino al 12 febbraio, specialità della tradizione cantonese in otto piatti (numero cinese fortunato per eccellenza) serviti contemporaneamente secondo l'uso orientale. Dal branzino intero al vapore al pollo alla cantonese cotto in bianco, fino alla delizia di Buddha), piatto vegetariano con diverse verdure cucinate in salsa di soia e spezie.Da Gong Oriental Attitude entrano in carta per tutto febbraio le tagliatelle di riso al ragù di cinghiale, un piatto speciale che augura longevità, ideato Keisuke Koga e Guglielmo Paolucci, mentre da Dim Sum oltre ai tantissimi ravioli (che per il capodanno cinese più se ne mangiano più si ha fortuna), fino al 17 ci si può deliziare di una raffinata versione del tradizionale mei cai kou rou, pancia di maiale con foglie e germogli di senape saltati, realizzata dallo chef Lin Ruizhong. Il Savini in Galleria fino al 19 febbraio dedica a tutti i cinesi (residenti o di passaggio), uno degli aperitivi più apprezzati della propria signature list: il Savini Cocktail. Infine, il Mandarin Oriental, da lunedì 10 febbraio propone l'aperitivo Orientale e specialità cinesi rivisitate, come spring roll, dim sum e altro.Non mancano i party per i più festaioli come stasera il Chinese New Year Eve, in un Just Cavalli allestito a tema, tra dragoni e riti ancestrali. O le serate, come Uno sguardo d'Oriente all'Opera33, dove tra incensi e ventagli cinesi si possono gustare i cocktail ideati per l'occasione dalla maga Terylin, a base di te pregiati te cinesi come il Gin Tea Tonic o un Mint Juleps con te Pu'er.