Claudio BurdiNon più chioschetti ma locali. Da tempo molti i chioschi, un tempo punti di riferimento per uno spuntino veloce, una birretta o una fresca fetta d'anguria su tavolini di plastica, si sono trasformati. Adesso i chiringuiti sono locali all'aria aperta dove l'attenzione al drink o a piattini fatti a regola d'arte con ingredienti ricercati e con una programmazione che prevede, aperitivi, djset o serate a tema, sono una realtà gettonatissima. Tra i più amati c'è il Tropical Island sui Bastioni di Porta Venezia a all'ingresso dei Giardini Montanelli. Aperto dall'aperitivo fino alle 5 di mattina tra cocktail, hamburger di fassona, pizze e piadine golose con un sottofondo musicale sempre festaiolo. Selezione particolare di etichette premium di superalcolici, base per realizzare molti dei signature cocktail presenti nella copiosa drink list, ma anche vini selezionati, champagne e spumanti.In un altro lato del parco, con ingresso in via Manin, lo storico Chiosco di Pippo (foto) ospita aperitivi e serate di vario genere tra djset di musica elettronica e live di musica jazz.Davanti all'Ippodromo, il mitico Chiringuito San Siro, primo locale del genere in città, è ora un piccolo salotto del buon bere (con tanto di piccolo orto dove crescono le erbe aromatiche utilizzate dai barman per le loro miscele) dove ogni sera musica e djset sono protagonisti. A pochi metri è nato Ortobello, un piccolo ristorante dai piatti dalle materie prime ricercate e tutte made in Italy per un menu che spazia da golosi hamburger a piatti di carne, pesce o veg. Nel Parco Sempione il Bar Bianco è un altro caposaldo del genere, meta privilegiata di giovani universitari e non solo, che si godono aperitivi e one-night danzanti sulla terrazza che sovrasta la struttura.Il chiringuito Caluga nel parco Forlanini, prolunga l'apertura fino a notte fonda ogni sabato sera ospitando il classico. E per i palati gourmand due novità: il Gud per aperitivi e cene nel verde di CityLife a cura dello chef Stefano Cerveni di Terrazza Triennale. E l'Exit in piazza Missori con lo zampino lo chef di Contraste, Matias Perdomo.