Claudio BurdiLa notte più paurosa e divertente dell'anno cala su Milano e le feste a tema si sprecano. Ce n'è per tutti gusti e per tutte le tasche.Al NHow Hotel va in scena un Dead Celebrities Halloween a cui partecipare mascherati da celebrità trapassate; Le Cannibale organizza una festa a tutta elettronica all'interno di una mostra di dinosauri; il Rocket si trasforma nella cittadina di Hawkins della serie cult Stranger Things, ambientata negli anni '80 e quindi con musica a tema; il Jazz Cafè si ispira alla pellicola horror The Nun.All'Alcatraz ci si scatena tra i morti viventi di The Walking Dead, al Magnolia si balla pop punk sul tema di Piccoli Brividi firmato Trashick, mentre un Rock'n'Roll vestito da Hotel Transilvania propone due sale con djset rock e indie o hip hop e trap. Per i più trasgressivi il Porta d'Oro organizza un masquerade party con horror strip a tema Profondo Rosso; il q21 ospita un friendly Halloween Vergogna con drag queen show. Al Base Milano torna Bloodjob, il party più brutto di Milano, tra proiezioni di corti e b-movie horror e tanta musica. Al Just Cavalli chic ed eleganza sono i protagonisti del Cirque Noir, l'Halloween a tema circense; al 55Milano con lo Stranger House party. I più alternativi si possono immergere nell'Halloweird Bordello-House of Voodoo al Plastic con le selezioni di Sergio Tavelli, Nicola Guiducci, Andrea Ratti e Alex Carrara. Chi predilige i mega eventi la scelta è il Fabrique che, con Discoradio, propone un Halloween Top 90 Festival in compagnia degli Eiffel65, Neja, Alexia, Marvin e Andrea Prezioso.Gli irriducibili del dancefloor trovano la loro maratona di 24 ore continuate di party danzante con dodici dj, dalle 17 di oggi alle 18 di domani, al party The Dancing Plague di MultiKulti al Sampling Moods.E poi i grandi deejay. Come Santé b2b Sidney Charles e Marcel Dope all'Amnesia per gli amanti dell'elettronica; Lehar e la sua house romantica al Volt; Codex Empire e Inland al Dude Club; Rivastarr per l'Apolloween di Rollover all'Apollo Club; Aquarian, Cem e Rian Treanor al Discosizer.