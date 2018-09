Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiLa moda scalda le piste da ballo dei club. Ecco uno sguardo ai party del weekend per scatenarsi con stile.OGGI Il carismatico Solomun, re della scena elettronica mondiale, suona al Fabrique mentre al Quantic Club tocca al party Paillettes &Friends con i djset speciali di Lorenzo LSP e Claudio di Rocco, il live di Mauro Situra e l'animazione di B. Fujiko, che celebra anche il compleanno dell'art director Marcella Fizzotti. Al Dude Club tocca ai Ninos du Brazil, duo veneto a tutta techno.SABATO Dalle 15, Mua Milano-Accademia di Trucco organizza un evento gratuito dedicato al mondo del make-up, per scoprire i segreti dei truccatori professionisti, con formula open bar per tutti i partecipanti. All'Hotel Nyx prima passerella di stilisti emergenti, poi, dalle 20.30, un aperitivo con djset esclusivo e dal dress code elegant chic. Aperitivo e party sotto le stelle nel verde del Parco Sempione al Bar Bianco a cura di CoolinMilan; al New Club travolgenti hit italiane da cantare e ballare all'edizione Fashion Week della serata Les Italiens firmata Club Haus 80's. Al Volt si balla in formula club con l'ex-modella slovena ed ex-componente della girl band B.B.T. Brina Knauss in un djset a tutta deep e minimal. Il Just Cavalli non può che celebrare la moda e tutti i suoi protagonisti con un party targato Richman mentre, dalle 23, al Gate Milano è tempo di Fashion Jungle, l'evento danzante più selvaggio della Milano Fashion Week. Ci si scatena in un'ambientazione con piante (vere) effetto giungla con le selezioni elettroniche dell'israeliano Guy Gerber, del duo mediorientale di base a Brooklyn Bedouin e di Satori. Anche all'Amnesia i fashion addicted dall'animo clubber potranno sfogarsi con il primo appuntamento della stagione della one-night Void, con special guest in console il grande Chris Liebing affiancato dal resident Richey V.DOMENICA Cala il sipario sulla moda e si può scegliere fra ambienti con vista mozzafiato, party trasgressivi o ritmi hip hop. L'aperitivo con party a seguire è sulla Terrazza Duomo o nel giardino della Triennale con il gran finale delle serate firmate Le Cannibale, per ballare (gratis) con i beat elettronici e i campionamenti ambientali di Matteo Bennici e le polifonie dall'anima sarda del djset di Elisa Bee;. Al q21, dalle 19, serata trasgressiva in compagnia di Sasha Velour, vincitrice della nona stagione del talent Ru Paul's drag race, tra drag show, photo shooting e il djset di Protopapa; gran finale all'Old Fashion per i patiti dell'hip hop e del reggaeton appuntamento con Prime Culture e le selezioni di Frank Jimenez.