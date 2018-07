Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiIl rito dell'aperitivo non si ferma ad agosto. Sono tanti i bar e locali che non abbassano la saracinesca.Sui Navigli il Vista Darsena, aperto da mattina a sera, o il vicino Social Market con la sua golosa proposta di fish&chips, entrambi con tavolini a pochi metri dall'acqua. Per sentirsi in vacanza è magico sorsegguiare l'aperitivo ai Bagni Misteriosi (ex piscina Caimi) a piedi nudi a bordo vasca, spesso con serate musicali e djset. Stasera ai Bagni serata speciale con musica cubana per l'eclisse di luna. Concerti, birre artigianali, vino e taglieri, nel prato e nella corte della Cascina Torrette di Trenno dove ha sede Mare Culturale Urbano, così come in zona Tortona, il Base Milano è sempre aperto con una fitta programmazione di eventi musicali e non per aperitivi, cene e dopocena sotto le stelle.Il pubblico più giovane e internazionale, può approfittare degli ostelli per incontrare e brindare coi turisti. Dal Madama Hostel&Bistrot, zona Corvetto all'Ostello Bello dietro a via Torino, all'Ostello Bello Grande in zona Stazione Centrale, magari per sfidarsi con giochi in scatola o strimpellare qualche strumento musicale.All'Arco della Pace non chiude mai il Jazz Cafè, unico a proporre aperitivo, cena e dopocena. In zona Isola si possono gustare i signature cocktail del barman Lucian Bucur accompagnati da golosi bao (i panini cinesi cotti al vapore) e varie versioni di ravioli. Piattini asiatici nel nuovo Bob, locale dei fratelli Hu, quelli del celebre The Chinese Box di zona Garibaldi. Non mancano le proposte nei lounge bar degli hotel con terrazze e giardini interni, rifugio elegante e cosmopolita dove rilassarsi sorseggiando cocktail a regola d'arte. Per esempio, il Clash del Nyx Hotel per provare le creazioni del mixologist Fabrizio Bergamini e gli appetizer dello chef Matteo Nulli; o bar della Terrazza Aria del boutique hotel a 5 stelle Sina The Gray a due passi dal Duomo. Per concludere l'arte: da poche settimane ha aperto i battenti il Caffè in Giardino della Triennale, per una sosta di piacere da colazione all'aperitivo, nel parco Sempione ammirando le sculture di Giorgio De Chirico.