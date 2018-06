Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiI Mondiali di calcio Russia 2018 arrivano al giro di boa degli ottavi di finale e, nonostante gli Azzurri siano rimasti a casa, la passione calcistica si sente e si vive in tanti locali di una città multietnica come Milano, attrezzati per ospitare frotte di tifosi di ogni nazionalità. Un'occasione da vivere all'aria aperta o al fresco di sale climatizzate, all'insegna del sano spirito competitivo esaltandosi per un team dove gioca uno dei propri idoli del pallone, brindando e alzando i calici a gol e vittorie.Sui Navigli ha aperto da poco i battenti in viale Liguria lo Stadium, tempio per la musica e lo sport con all'interno 50 video al plasma e un megaschermo da 250 pollici con tanto di tribuna da 40 posti in stile stadio, mentre nel grande cortile esterno altri 500 avventori potranno assistere alle fasi finali dei Mondiali su un ulteriore schermo in allestimento in questi giorni, mentre si gustano hamburger e birre. In piazza Piemonte all'HoF (acronimo di Hall of Fame), locale che da anni è tappa indiscussa per tutti gli amanti di ogni genere di sport, si guardano le partite sui tre schermi delle altrettante sale, mentre si gode di un menu con specialità a tema a seconda delle squadre che disputano il match.Per chi vuole gioire insieme ad un pubblico internazionale la scelta è vasta: dal pub inglese Mind The Gap di via Curtatone al piccolo ma affollatissimo bar dello sport Rookies di viale Gorizia, ai blasonati irish pub Murphy's Law di via Montevideo e Pogue Mahone's di via Salmini. In zona corso Como al Loolapaloosa si tifa Brasile e a ogni impegno calcistico della nazionale verdeoro, da guardare sugli schermi anche nel dehors, viene organizzata un'edizione speciale della serata Favela Chic, tra djset, musica live, percussioni e animazione a far da contorno ai match (ingresso a 10 euro con consumazione).Nei dintorni dell'Arco della Pace svariate possibilità: per chi preferisce il classico binomio calcio e birra il 442 Sports Pub di via Londonio e il Pils Pub di via Bertani, mentre i più modaioli possono scegliere il Jazz Cafè di corso Sempione per gustarsi gli incontri senza rinunciare ai djset e alla musica dal vivo che da sempre lo caratterizzano.Tra i tanti locali in zona Brera, per gli incontri serali e alcuni dei pomeridiani, segnaliamo il Museum Caffè di via San Marco per chi mentre guarda la partita vuole assaporare un cocktail accompagnato da piatti o finger food e il Carslberg ØL di Bastioni di Porta Nuova con il suo goloso menu da ristorante e pizzeria. Infine lo storico Bar Magenta di via Carducci, da sempre meta di tifosi, per l'occasione si è inventato anche il Fantamondiale, vera manna per i patiti del fantacalcio.riproduzione riservata ®