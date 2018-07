Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio BurdiDiscoteche all'aria aperta per un'estate tutta da ballare.Si spazia dai festival per clubbing Social Music City (zona Porta Romana) con il meglio dell'elettronica mondiale fino ai pool party all'Acquatica Park trasformata in dancefloor tra balli e tuffi in piscina: il venerdì hip hop Be-Different, la domenica house Miami Beach e il mercoledì So Fresh.Niente costume ma divertimento sulle sponde dell'Idroscalo dove al Papaya (foto) si balla ogni venerdì e sabato sera su tre piste coi ritmi di reggaeton, dance con Angelo Vicari di Rtl e Antonio Granato e di hit commerciali a cura di Fabio Borghetti. Sull'altra riva, nuova gestione per Le Jardin che organizza aperitivi con ricco buffet, cene sedute e serate danzanti, venerdì latino e sabato commerciale, per un pubblico più adulto. Si fa festa ogni sera anche al Circolo Magnolia tra concerti, djset e serate a tema, tra generi musicali che spaziano dal rock al reggae, dal punk all'elettronica per veri clubber a seconda degli ospiti in cartellone.Sempre in zona Forlanini, il The Beach propone dal giovedì alla domenica vari appuntamenti tutti da ballare, tra cui spicca la novità di quest'anno: il giovedì Vudu, serata con animazione sexy per amanti del reggaeton, dell'hip hop, dell'afro e della trap. Nel chiringuito in mezzo al parco, con ingresso da via Salesina, si balla ogni sabato con Topa, Toilet Park, la serata pop trasgressiva. La platea gay-friendly apprezza q21 che ha trasformato la sua corte esterna in NoLo-Urban Patio: stile messicano e musica electro ogni venerdì.In zona Monumentale, il B38 apre la pista sotto le stelle dal martedì alla domenica, mentre al parco Sempione si fa l'alba sotto la Torre Branca nell'elegante Just Cavalli. Per tutta l'estate, agosto compreso, il Base Milano diventa Stabilimento Estivo Base, aperto ogni sera tra live e djset, dalla synthpop all'italodisco, con la crew dell'indimenticabile Atomic bar e un bus inglese a due piani trasformato in wine bar.Infine per gli appassionati dello swing o del ballo liscio, tante occasioni di svago allo Spirit de Milan e alla Balera dell'Ortica.riproduzione riservata ®