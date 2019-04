Claudio Burdi

Design a tempo di musica e party. È caccia all'invito per le feste esclusive, ma non mancano le occasioni aperte e gratuite, a patto che ci si accrediti per tempo su siti e social.

Il Fuorisalone del distretto Lambrate si anima fino a domenica con The Sanctuary Experience, in un'officina con djset e performance; in un giardino segreto con alberi secolari in via Ventura con Design Ad-ventures, tra truck di street-food e selezioni musicali di vario genere; sul rooftop con piscina Panoramix tra cocktail e dj (da Andrea Ratti a Hiver, da Protopapa a Kingsizebed, da Anna Molly Soundsystem a Animalsdontdance) o in una sorta di museo della birra a cura di Heineken e Alessi con i dj di Rollover c/o la Fabbrica di Ghiaccio e Birra. All'Isola appuntamento è Stecca 3.0, villaggio del design di fronte alla Biblioteca degli Alberi che ospita mostre, workshop, street food e djset. Qui si sorseggiano drink nel primo bar completamente realizzato con una stampante 3D. Silent party in strada, oggi e domani in via Corsico, Navigli, tra assaggi di specialità emiliane e mostre fotografiche per Emilia4U. Al Tempio del Futuro Perduto va in scena Design the Temple Festival, maratona di 120 ore di attività artistiche visionarie condite da musica live, performance e djset fino all'alba.

Si balla, si beve e si mangia anche alla Fabbrica del Vapore, sede di Floristeria Design Week 2019, mentre al Base Milano ci si scatena al ritmo di elettronica con Open Sound Session Week. In Stazione Centrale imperdibile il Banco Deséa, temporary bar voluto da Lavazza e Gufram dove ogni sera salgono in console le crew dell'Apollo Club, da Rollover a Nice Club con ospiti speciali come Lele Sacchi, Claudio Coccoluto e Concret. Per i clubber irriducibili non mancano grandi nomi della console internazionale: stasera Ellen Allien, regina della techno berlinese, ai Magazzini Generali; Nicky Siano, primo dj dello storico Studio 54 di New York al Plastic; Maceo Plex al Dude Club e Mano Le Tough al Volt. Sempre al Volt domani si balla con la coreana Peggy Gou, all'Amnesia con Recondite e con lo spagnolo Pional al Tunnel Club.

