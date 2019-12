Claudio Burdi

Da Natale a Capodanno, Milano balla con tante serate da dancefloor scatenato.

La vigilia di Natale è a tutto rock, dagli anni '50 ai giorni nostri, all'Xmas Eve Party del TNT. Oppure le sonorità sono afro, come al Time Club con Afrobeat (che si ripete anche il 25). Ma è la sera di Natale che molte discoteche restano aperte per dare la possibilità di smaltire pranzi e cene luculliane a ritmo dance e affini.

IL GIORNO DI NATALE Si comincia con gli immancabili appuntamenti Our Christmas Tradition dell'Amnesia, con il grande producer Ilario Alicante in console per tutta la notte e il gratuito The Famous Rocket Christmas Party con i dj che ruotano nelle varie serate del celebre locale in Alzaia Naviglio Grande.

Un Natale hip hop, trap e r'n'b lo si trova all'Apollo con Smashing Wednesday XXXmas, al The Club con la serata OneTwo, al The Beach con $uperbe, all'Xmas Bash del Circle con le selezioni di Herca e Guerrero, all'Hollywood con Drip & Milkshake, all'11clubroom con Uptown e al Rock'n'Roll con la gratuita Jump Around.

A ingresso libero il Jungle Bells della Santeria Toscana con il djset di Protopapa e Ritmo Posato e il The Real Big Party del Circolo Magnolia (con tessera Arci) per l'afrotrap e dancehall di Vitowar. E ancora tanta elettronica al LaMessa Xmas Night al Silicone club, al Sam-Sampling Moods con l'edizione natalizia di Caldissima e al Discosizer con il set di Binh; fino al rock/metal al Merry Goth Xmas del Black Hole.

All'ombra della Madonnina è tutto pronto anche per festeggiare alla grande l'arrivo del 2020, con una lunga notte di San Silvestro tutta da gustare e ballare, tra cenoni gourmet e buffet ricchi di sfiziosità, party a tema e djset da urlo da vivere in location inedite o nei migliori locali della nightlife milanese.

CAPODANNO Torna per il nono anno il capodanno The Hotel, l'innovativo format con formula open bar che permette di girare liberamente tra le piste allestite tra il Klima Hotel, il The Hub e il Barcelò a suon di commerciale, raggaeton, house e hip hop. Una New Year's Eve a tutto swing non poteva mancare allo Spirit de Milan dove piroettare al ritmo di lindy hop, shag e balboa fino all'alba, rigorosamente con musica dal vivo e a cui partecipare abbigliati a tema anni '20 in stile Grande Gatsby. Stesso tema anche per il capodanno al Club Haus 80's e a quello esclusivo del gala dinner del Just Cavalli. All'Old Fashion l'ispirazione del party è agli anni '30 di Casino Royale, con tanto di tavoli da roulette e black jack. Mega festone al Base Milano con 1 Hour - Ogni Ora Un Capodanno Diverso, tra karaoke e live ad inizio serata per poi scandire ogni ora con generi musicali diversi tra selezioni rock, disco, hip hop e trashdance così come il capodanno Magicland dell'Alcatraz che si traveste da Luna Park, tra allestimenti, giochi e tre diverse sale con selezioni commerciali, techno e r'n'b. Un pubblico più adulto può scegliere il viaggio intorno al mondo tra spettacoli e djset del Jazz Cafè mentre i trendy e alternativi non si possono perdere Excentrique: NYE al Plastic a cura di Le Cannibale e Club Domani.

Venerdì 20 Dicembre 2019

