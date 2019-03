Claudio Burdi

Carnevale e festa della donna: si annuncia un weekend di party sfrenati. Al Sio Cafè, al Baia Luna e al The Beach Club viene proposta la formula streaptease maschile riservato alle sole donne, e a seguire dancefloor aperto anche agli uomini. Per le meno trasgressive, al Barrio's Live va in scena Ladies First, unico evento italiano dedicato alle donne dj, madrina La Pina di Radio Deejay. Alla Trattoria Toscana ci si diverte in stile ibizenco con il djset di Frank'o Moiraghi, al Nordest Caffè tra lettura di tarocchi e esperti di grafologia si apprezza swing dal vivo. Ma festa della donna e festa di carnevale si mescolano. Come al Just Cavalli dove è di scena un party in stile veneziano a ispirazione Tim Burton; gli appassionati di elettronica possono scegliere tra i djset del guru della techno Marcel Dettmann al Dude Club, di Miss Kittin al Plastic, del duo Red Axes al Teatro Principe, di Gommage e Moscoman all'Apollo per la serata Rollover, mentre al Bobino Club si balla salsa e bachata.

I più giovani faranno l'alba in un Alcatraz trasformato in circo con la prima delle due serate di Carnival Circus. Domani al Base MasQueRada-United Colors of Carnival, festone firmato I Distratti; al Fabrique 2000 Mania, dove si celebrano le hit dello scorso decennio. Gli amanti dei supereroi non possono perdersi Un Carnevale da Supereoi al Circolo Magnolia con due piste rinominate Asgard e Wakanda in onore di Thor e Pantera Nera. I fashion addicted esibiranno il migliore look ispirato alle passerelle di ogni tempo all'Ohibò per Il Carnevale nella Capitale della Moda.

Tinte fluorescenti per il Tropical Fluo Carnival ai Magazzini Generali, ma chi si sente una rockstar e ha voglia di indossare i panni di Freddy Mercury o dei Kiss non può mancare al Carnevale Rock Party al Serraglio. Stile vichingo è il tema da seguire al Jazz Cafè mentre all'Arci Bellezza ci si può sbizzarrire con il pop dagli anni '50 ai '90, per il carnevale Retromaniac. E per chi non ama i balli in maschera, domani grandi nomi della scena elettronica internazionale. All'Amnesia tornano gli Apollonia, osannato trio francese; Gerd Janson è lo special guest della console del Volt. E al Tunnel Club suona il duo olandese Detroit Swindle.

