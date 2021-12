Claudio Burdi

A Natale, il panettone si mangia artigianale. Maestri pasticceri e chef blasonati di tutta Italia si sbizzarriscono anche quest'anno con versioni tradizionali e originali del lievitato simbolo delle feste, tra ingredienti e farciture dolci e salate, per soddisfare la richiesta di un prodotto d'alta qualità sempre più ricercato. Certamente più costoso ma decisamente tutta un'altra storia per il palato. Ce n'è per tutti i gusti e tutte le tasche, basta navigare sul web e procedere con l'acquisto per riceverli comodamente a casa propria. Le creazioni in limited edition dei grandi maestri: Iginio Massari con il Panettone 50esimo anniversario ed Ernst Knam con il Knamettone in versione Foresta Nera con cioccolato Frau Knam Señorita 72 e amarene macerate nel Kirsch.

Tra i pasticceri pluripremiati Mattia Premoli de La Primula di Treviglio propone l'inedito Pancettone con pepe, mais e pancetta dolce, oltre ai suoi classici Basilico e Limone, Cioccolato Ruby, Amarene e Bacche di Goji; pere e cioccolato o con albicocche semicandite per Bedussi; Cioccolato e Lamponi per Dolcemascolo; il Panpink di Rinaldini alla rapa rossa e ciliegia, con canditi di mele pink lady e ricoperto con cioccolato rosa; il Pancaffè, quello all'albicocca del Vesuvio o senza lattosio per Grandi Lievitati Manzotti. Tra le storiche vetrine milanesi: il Christmas Emotion a tre strati, il Dolce Freddo con gelato al lampone e mascarpone e quello all'Alkermes per Pasticceria Sartori; panettone con albicocca Pellecchiella del Vesuvio candita la novità di Panzera Milano così come il Gianduia di Pasticceria Martesana, con mandarino e Nocciole Piemonte delle Langhe Igp; ai Quattro cioccolati, al Limone e Gianduia o al Caffè e cioccolato biondo tra i gusti di Pavè che propone anche i panettoni per due ideali per coppie o single; il gianduia e mandarino con crema spalmabile alla nocciola e tartufo bianco di Peck. Il Panettone al Recioto della Pasticceria Lorenzetti; cioccolato bianco e farcia al pistacchio per il Brontese di Pistì; pesca e gianduiotto, arancio e cioccolato con decorazioni Guido Gobino per Armani/Dolci. E poi quelli degli chef: il Cioccolato e Caffè di Antonino Cannavacciuolo; il Gianduia veste Rosso di Sara Preceruti con peperoni rossi baby e crema al gianduia; O' Panettone al profumo di pastiera di Roberto Di Pinto; il MIO di Daniel Canzian con pasta di arance arrosto; il panettone agli agrumi o al cioccolato e olive candite VIVA Viviana Varese; Il Panspaziale di chef Antonio Zaccardi e FreeJungle, con datteri e fava tonka. Tradizionali ma pur sempre gourmet quelli firmati Andrea Berton, Sadler, Fabio Titone di All'Origine e 142 Restaurant di Sandra Ciciriello così come il Panettone Milano di Enrico Bartolini. In limited edition con confezioni da collezione: il Panettone surrealista di Bonfissuto ispirato a Salvador Dalì; Vincente Delicacies ne dedica uno all'attrice Claudia Cardinale; quelli della Maison Daphné di Sanremo avvolti in raffinati foulard di seta o cotone organico e il Panettone de La Milanese di Vergani dedicato al libro best seller di Michela Proietti.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA