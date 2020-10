Claudio Burdi

A Milano moda e campionato diventano gelato. Con stadi e passerelle ancora (quasi) off-limits, tifosi e fashionisti si possono consolare con gusti su misura. Una golosa opportunità proposta dall'agrigelateria Gusto 17 (tra le top in Italia secondo Gambero Rosso) che dal 2016 conquista i milanesi. Per tutto il campionato ogni settimana in campo due sapori dedicati a due squadre. Per esempio, per Juventus e Sampdoria c'era Bicerin (storica bevanda torinese) e Sacripantina (tipica torta di Genova). La filosofia è: «gelato delle persone», come spiega Rossella De Vita, fondatrice del brand insieme a Stefania Urso e Vincenzo Fiorillo. Ma la città della moda deve avere gusti adeguati. Ecco il Grigio Armani (a base di carbone vegetale e cioccolato fondente), il Giallo Fendi (stracciatella di mango) e il Rosa Schiaparelli (mousse di cioccolato rosa). Sapori che si accompagnano ai 17 proposti ogni settimana.

In via Savona 17, via Cagnola 10 e da Eataly Milano Smeraldo.

