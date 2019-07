Classici e contemporanei, grandi nomi e talenti in emersione, impegno e intrattenimento.

Sono quarantacinque i titoli della stagione 2019/20 del Franco Parenti, che Andrée Ruth Shammah ha voluto intitolare È già domani. Sul fronte delle produzioni, grande attesa per Coltelli nelle galline, nuova regia di Shammah dal testo dello scozzese David Harrower, storia perturbante e rurale di un menage à trois con Eva Riccobono (foto), Alberto Astorri e Pietro Micci. Torna Filippo Timi che ripropone Skianto e debutta con Cabaret delle piccole cose, mentre due giovani registi si interrogano sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale: Raphael Tobia Vogel mette in scena Marjorie Prime di Jordan Harrison, dialogo tra una vedova ottantenne e il clone del marito, Michele Mongini firma R.A.M di Edoardo Erba, fantascienza in un futuro distopico popolato di androidi e ologrammi. Per quanto riguarda le ospitalità, da segnalare i due spettacoli firmati da Walter Malosti su Primo Levi, Se questo è un uomo e Il sistema periodico, quest'ultimo con Luigi Lo Cascio, protagonista anche di Dracula, insieme a Sergio Rubini. Arrivano Giuseppe Battiston con Winston vs Chruchill e Giuseppe Cederna nel Tartufo di Molière. Da (ri)vedere Si nota all'imbrunire di Lucia Calamaro con Silvio Orlando. (O.Bat.)

