Classe 1968, Diego Fuser vanta 25 presenze (con tre gol) con la Nazionale. Centrocampista con un buon feeling con il gol, ha brillato soprattutto con le casacche di Milan, Lazio e Parma. Ancora oggi è un grande appassionato di calcio.

La Nazionale torna in campo, ci sono le Final Four di Nations League: stasera la sfida alla Spagna vale la finale. Come la vede?

«Stiamo vivendo un anno eccezionale per l'Italia e non solo grazie alla squadra del ct Mancini. Ora la Nations League, altra opportunità per continuare a vincere e divertire la gente».

Ancora contro le Furie Rosse: siamo più forti?

«Beh, siamo quelli da battere, non ho dubbi in proposito. La Spagna sta vivendo un momento di transizione importante. Luis Enrique sta forgiando tanti giovani campioni. Non è la Spagna che dominava fino a qualche anno fa. C'è del potenziale ma sono in una fase di ristrutturazione e, quindi, credo sia battibile. Il calcio spagnolo sta faticando, lo si vede anche dalle difficoltà che ha il Barcellona».

E la Nazionale targata Mancio?

«Solida, molto solida. Sappiamo giocare un ottimo calcio e la vittoria dell'Europeo ci ha dato ancor più fiducia nei nostri mezzi. Speriamo di riuscire a giocare bene anche in questa fase finale della Nations League, così da prepararci ancora meglio per il Mondiale».

Che ne pensa del lavoro di Mancini?

«Fantastico. È riuscito a trasmettere la sua mentalità, ossia un gioco votato all'attacco, con gestione del pallone. L'Italia gioca come piace a Mancini e, soprattutto, il suo calcio funziona. Lo dicono i risultati».

C'è un azzurro che la stimola particolarmente?

«Ne abbiamo tanti di forti. Mi viene in mente Chiesa: un giocatore fantastico di grandissimo livello. Si vedeva che aveva tutto per fare benissimo. Aveva solo bisogno di tempo per adattarsi al cambio di club. Ora stiamo vedendo il suo vero talento, sia nella Juventus che in Nazionale. Quando parte palla al piede, è un pericolo costante per ogni difesa.

Una battuta sul campionato con tante squadre che puntano a vincere lo scudetto, vero?

«Molto equilibrato. Ci sono diverse candidate per la vittoria finale. Chiaramente il Milan, club in cui ho giocato, mi piace molto. Bel gioco e tanti giovani interessanti. Anche la Juve è rientrata ma questo si sapeva. Di riffa o di raffa, la Signora c'è sempre. Non si poteva davvero credere che potesse essere tagliata fuori dal vertice».

