Cittadini sentinelle grazie a Whatsapp

Simona RomanòCittadini nella veste di sentinelle del territorio, che sorvegliano il proprio quartiere. È il progetto Controllo del vicinato, che si inserisce in una logica di «sicurezza partecipata», le cui linee guida, messe nere su bianco in un documento, sono state sottoscritte ieri in prefettura da una vasta rappresentanza di sindaci dell'hinterland.In prima linea ci sono gruppi di cittadini volenterosi, che si tengono in contatto tramite Whatsapp, scambiandosi informazioni su ciò che accade di anomalo nella propria zona: sono attenti a tutto ciò che succede intorno a casa loro, nei giardinetti, nelle piazze e poi comunicano alle forze dell'ordine eventuali criticità, movimenti strani o la presenza di persone sospette. Denunce che arriveranno a polizia, carabinieri, vigili, sempre attraverso Whatsapp. Una sorte di rete di prevenzione del crimine per contrastare vandalismi, furti, truffe. A sottoscrivere l'accordo sono stati 41 dei 134 Comuni dell'Area metropolitana, ma l'adesione può sempre avvenire. «Gli abitanti hanno un ruolo importante, perché conoscono i problmi dei loro quartieri», ha spiegato la Lamorgese, sottolineando poi che non «potranno prendere iniziative oppure improvvisarsi poliziotti». Sono vietate le ronde, eventuali divise da indossare, i segni distintivi, oppure i colori tipici dei partiti politici. No, quindi, a cittadini che diventano sceriffi: i paletti sono stati fissati proprio per evitare la giustizia fai da te. Ognuno deve fare soltanto la propria parte, ovvero i cittadini devono avvertire se si sentono insicuri, mentre alle forze dell'ordine spetta il compito di intervenire, qualora lo ritengano opportuno.Tra i Comuni che non hanno firmato c'è anche Milano, che ancora sta decidendo se aderire o meno. Ad oggi, però, pare che Palazzo Marino non sia propenso a non partecipare al progetto. «Ne abbiamo parlato con il sindaco e con l'assessore alla Sicurezza per vedere la fattibilità anche su un territorio così complesso come il capoluogo» ha chiarito il prefetto. Nelle prossime settimane i sindaci che hanno detto s'incontreranno in prefettura per un primo bilancio.riproduzione riservata ®