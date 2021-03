Città Equa e Sostenibile: è questo il tema dell'edizione 2021 della Milano Digital Week, la manifestazione che si terrà completamente online promossa dal Comune e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Dal 17 al 21 marzo Milano Digital Week ripartirà dalle riflessioni sulle trasformazioni in atto nel nostro Paese e nel mondo che hanno, negli ultimi 12 mesi, rivoluzionato totalmente il modo di vivere, di lavorare, di relazionarci. Sono quattro i temi (sostenibilità, uguaglianza, diritti e inclusione) sui quali si sviluppa il programma dei cinque giorni, con un palinsesto di oltre 650 eventi online, più di 200 speaker, più di 400 incontri virtuali e oltre 150 tra conferenze, webinar, talk, ideati e proposti dai curatori.

«La modalità interamente digitale ci ha permesso la costruzione di un programma ricchissimo e ogni spettatore potrà decidere liberamente il proprio palinsesto, personalizzando al massimo la sua esperienza», ha commentato l'assessore alla Trasformazione digitale del Comune, Roberta Cocco.

La Milano Digital Week prenderà il via mercoledì 17 alle 18 con l'evento di apertura organizzato da Palazzo Marino, Data Language - il Linguaggio dei dati. Dialoghi, storie e persone dietro ai dati: parteciperanno tra gli altri il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao e il sindaco Giuseppe Sala. (G.Pos.)

