CIRO A STELLE E STRISCE

Enrico Sarzanini

Se per i bookmakers l'Italia, dopo l'eliminazione della Francia, è la favorita per la vittoria all'Europeo, il New York Times punta tutto sull'attaccante azzurro Ciro Immobile. È lui secondo uno dei quotidiani più importanti degli States il fiore all'occhiello della Nazionale di Roberto Mancini.

Ma c'è di più perché nel lungo articolo ci si chiede come mai la punta della Lazio sia così sottovalutata da giornalisti e addetti ai lavori, citando anche un'intervista a Roberto Mancini prima dell'Europeo era stato chiesto al ct se la sua squadra potesse sperare di fare bene nel torneo pur senza un attaccante di prim'ordine: «Meglio di lui ci sono solo Messi, Ronaldo, Lewandowsky ed Harry Kane - si legge -. Eppure non è considerato tra i migliori attaccanti d'Europa». A corollario dell'articolo i numeri delle ultime cinque stagioni di Immobile con 123 gol in 177 presenze nella sola serie A ed è messa in risalto la scarpa d'oro conquistata nella stagione 2019-2020.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

