Cinque rapine in una settimana, tutti supermarket gestiti da bengalesi scelti per la loro stazza minuta. Pensava che minacciandoli con un coltello alla gola avrebbe avuto gioco facile, invece i proprietari in diverse occasioni hanno reagito, senza comunque riuscire mai a fermarlo.Il ritmo serrato dei colpi di L.B., 33enne incensurato, era segnato dall'astinenza da cocaina. Il suo stipendio da turnista in un magazzino non bastava a mantenere la dipendenza, così tra fine agosto e i primi di settembre si è improvvisato rapinatore: a volto scoperto e sempre armato con un coltello dalla lama di 8 centimetri ha fatto irruzione in negozi di via Anguissola, via Lorenteggio, via Console Marcello, viale Certosa e in via Rembrandt. Piccoli bottini, da poche decine di euro a un massimo di 300, che erano subito reinvestiti in cocaina. Gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro, diretto da Roberto Guida, lo hanno individuato attraverso l'osservazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e grazie al KeyCrime, il sofisticato sistema di analisi delle rapine seriali.A tradire il 33enne è stata la Smart bianca su cui scappava dopo ogni colpo. Quando gli investigatori hanno individuato il sospetto hanno trovato anche la vettura sotto casa. All'interno c'era ancora la ricevuta di una carrozzeria per la sostituzione di un finestrino, lo stesso che pochi giorni prima un negoziante gli aveva infranto con un pugno nel tentativo di fermarlo. In quell'occasione l'uomo era riuscito a segnare un pezzo del numero di targa, un elemento che si è rivelato fondamentale per arrivare al rapinatore.(S.Gar.)