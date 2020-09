Cinque ore davanti ai magistrati per chiarire. Ieri lungo faccia faccia coi pm di Andrea Manzoni, 41 anni, uno dei tre commercialisti di fiducia della Lega indagati nel caso Lombardia Film Commission, per difendersi con dichiarazioni spontanee e senza affrontare un vero interrogatorio. Un lungo verbale per spiegare che la presunta vendita gonfiata dell'immobile di Cormano, acquistato con fondi della Regione per 800mila euro quando governatore era Roberto Maroni, al centro dell'inchiesta era giustificata nei costi e per chiarire i suoi rapporti con gli altri due professionisti e con il tesoriere del Carroccio Giulio Centemero. Nell'inchiesta della Gdf, coordinata dall'aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi, tra i reati contestati agli indagati (tra cui il commercialista Michele Scillieri) figurano il peculato, la turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e l'estorsione, di cui è accusato Luca Sostegni, presunto prestanome dei commercialisti. Fermato a luglio sta collaborando con gli inquirenti. Si indaga anche su altre operazioni, perché sono venute a galla strutture societarie «complesse», messe in piedi da Di Rubba e Manzoni, e attraverso le quali ci sarebbero stati trasferimenti di denaro verso la Svizzera.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA