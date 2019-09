Cinquant'anni fa usciva Abbey Road dei Beatles, undicesimo disco dei Fab Four e naturalmente successo planetario. L'8 agosto i quattro di Liverpool fecero a Londra i famosi scatti per la copertina, celebrati quest'estate da migliaia di fan che in ogni modo hanno emulato il celeberrimo attraversamento sulle strisce. Il 26 settembre uscì il disco, diventato il più venduto di sempre dei Beatles (più di Stg Peppers). Tra i brani più celebri Here Come the Sun e Something (George Harrison), Come Together (John Lennon). E anche il secondo e ultimo brano scritto da Ringo Starr per il gruppo, Octopus's Garden.

Per festeggiare il 50° anniversario oggi il Blue Note fa festa in compagnia dei Beatbox. La tribute band (cento per cento italiana) vuol far rivivere l'energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. La promessa è di ritrovarsi nelle atmosfere e nei luoghi dei quattro. Dagli abiti alla strumentazione. Chitarre e batterie sono identiche a quella usate dai Beatles nei concerti. I vestiti sono stati confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournèe americana. Insomma un tributo maniacalmente rispettoso. E con una serie di sorprese. (P.Pas.)

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

