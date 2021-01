Cinema fra arte e sperimentazione. È l'interessante selezione di film proposta da oggi da Cineteca Milano da vedere in streaming gratuito su www.cinetecamilano.it. La rassegna si compone di pellicole eclettiche realizzate da cinque registi, alcuni dei quali ebbero una formazione artistica, e che operarono in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta. Giancarlo Adami con l'aiuto del fratello pittore firma Vacanze nel deserto, sperimentale, girato in 16 mm, nel 1971. Oppure Film n. 4 e Film n. 13 del pittore Luigi Veronesi, protagonista dell'astrattismo italiano tra le due guerre. Di Veronesi interessante anche il suo documentario sulla Olivetti, mai concluso, girato nella fabbrica di Ivrea nel 1946.

E ancora Cioni Carpi con le sue eclettiche sperimentazioni degli anni Sessanta; gli audiovisivi di Ugo La Pietra; il cineasta sperimentale Gianfranco Brebbia Idea assurda per un film-maker Luna.(P.Pas.)

