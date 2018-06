Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinema e vite speciali, è questo il fil rouge che lega due appuntamenti su grande schermo all'Armani Silos di via Bergognone e al Cinemino di via Seneca. Il primo spazio propone, da oggi (ingresso gratuito alle ore 20, la rassegna Vite straordinarie, un cartellone di titoli biografici dedicati ai grandi talenti. A dare il via, il suggestivo documentario Finding Vivian Meier (foto) di John Maloof e Charlie Siskel, sull'anonima tata dallo strepitoso talento fotografico. L'11 luglio, A letter to Elia di Martin Scorsese e Kent Jones esplora la vita del regista Elia Kazan.Al Cinemino, domani 14 giugno Mauro Boselli vs. Roberto Recchioni. Duello al cinema (ore 19) vede il curatore di Tex e quello di Dylan Dog sfidarsi sul senso del western. A seguire (ore 20.30) il cult movie Winchester '73 (1950), primo dei cinque western diretti da Anthony Mann con protagonista James Stewart. (F.Cos.)riproduzione riservata ®