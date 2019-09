Cinema, audiovisivo, anteprime, incontri con i protagonisti. Dal cinema muto al documentario, passando per il Festival di Venezia. Torna con la seconda edizione di Milano Movie Week, promossa e coordinata dal Comune con Fuoricinema. Il palinsesto snoda in oltre 50 sedi e prevede proiezioni, conferenze, workshop, mostre. «Gli appuntamenti - ha spiegato l'assessore alla Cultura, Filippo Del Corno - sono sparsi in tutta la città, con ogni quartiere attivato».

Oltre a centro e periferie, la Milano Movie Week entrerà quest'anno anche in carcere. Per l'occasione, infatti, all'interno della casa di reclusione di Bollate il 18 settembre verrà inaugurata la Sala Fuoricinema. Il programma della settimana comprende appuntamenti diventati ormai di tradizione, come Le vie del cinema, la manifestazione a cura di Agis lombarda che presenta in anteprima in 14 sale una selezione dei film della 76esima Mostra di Venezia e di altri festival. E poi l'anteprima speciale del film di Tarantino C'era una volta a Hollywood, il festival sul documentario del calcio Offside festival (13 e 14 settembre).

Torna dal 12 al 15 settembre anche il Festival internazionale del documentario Visioni dal mondo, immagini dalla realtà, giunto alla 5ª edizione. E il 17 settembre ci sarà la giornata del Gran festival del cinema Muto di Milano.

