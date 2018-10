Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

No al raduno neofascista previsto il primo novembre al Campo X del Cimitero Maggiore, dove sono sepolti i reduci della Repubblica di Salò. Dopo la voce contraria dell'Anpi, che nei giorni scorsi ha annunciato una contro parata domani alle 10 «per onorare i combattenti per la libertà», ieri si è alzata anche la voce del sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha lanciato un appello alle «autorità di competenza» da Twitter affinché vietino la commemorazione dei gruppi neofascisti. «Ancora una volta questi gruppi propongono una commemorazione al Campo X del Cimitero Maggiore - ha scritto Sala su Twitter -. Un gesto che non possiamo accettare. Invito le autorità di competenza a vietare questo raduno». Milano «è e sempre sarà una città antifascista».