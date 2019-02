Ciclone Olimpia spazza via Pesaro 111-74: Milano torna a sorridere

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Tutto troppo facile. Dopo aver incassato, venerdì scorso, la conferma della sconfitta a tavolino contro Pistoia (ma il presidente Proli ha annunciato un nuovo ricordo) e, nella stessa giornata, la fondamentale vittoria contro il Darussafaka (90-78) in chiave playoff di Eurolega, l'Olimpia, al Forum, strapazza Pesaro (111-74 il finale).Nonostante le tante assenze (Gudaitis, Tarczewski, Kuzminskas, Cinciarini e, per turnover, James), l'AX non corre alcun rischio contro i marchigiani. Ben cinque giocatori in doppia cifra in casa milanese, con un Nunnally da urlo, autore di 25 punti (9/11 al tiro). È proprio l'ex Fenerbahce a lanciare i biancorossi che, all'intervallo, hanno già un vantaggio abissale, di ben 31 punti. La ripresa è puro allenamento, con la squadra di Pianigiani che si diverte insieme al proprio pubblico. Da evidenziare il ritorno in campo, dopo il lungo stop per infortunio, di Nedovic (sette punti in 12' di impiego).