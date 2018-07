Ciclismo, Froome scagionato: ora il Tour

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Chris Froome è stato scagionato dalle accuse di doping dal tribunale antidoping dell'UCI. Froome era finito sotto inchiesta per l'uso di salbutamolo, un medicinale per l'asma, utilizzato durante la Vuelta del 2017. Dopo quasi dieci mesi di battaglia legale, a seguito del risultato analitico avverso del 7 settembre 2017 alla Vuelta, quando nelle sue urine venne trovato un valore di 2000 nanogrammi/millilitro, doppio rispetto alla soglia consentita dal Codice mondiale antidoping, è stata la Wada (agenzia mondiale antidoping) a riconoscere che sulla base delle perizie scientifiche e del contraddittorio Froome non deve essere sanzionato.Oggi la camera arbitrale dello sport francese deciderà sulla partecipazione del britannico al Tour 2018 che prenderà il via sabato e che terminerà domenica 29. (M.Sub.)