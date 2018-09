Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ciccio Pasticcio compie 10 anni, come passa il tempo! Il personaggio dello Zecchino d'Oro festeggia con i piccoli fan domenica alla Fabbrica del Vapore. Ciccio Pasticcio spegne 10 candeline insieme a piccoli e grandi, con giochi, laboratori, animazione e balli mimati nella Sala Porcellino.Dalle 14.30 si tengono giochi a squadre, e laboratori mentre una banda itinerante accoglie gli ospiti all'arrivo per accompagnarli nel mondo degli amici di Ciccio Pasticcio e della sua Band.Il personaggio nasce nel 2008 e con le sue canzoni tutte da ballare, coinvolge bambini e famiglie. Nel 2010 si compone la Ciccio Pasticcio Band, un mix di animatori, educatori e artisti per una formazione tra musica, gag comiche e spettacoli di teatro-animazione che si è esibita davanti al Papa e davanti a 50mila cresimandi a San Siro. E proprio la band comincia il suo show alle 16.30, mentre alle 18.15 si spegneranno le candeline.Il 9 settembre. Via Procaccini, 4. Dalle 14.30. Ingresos libero. È possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di Ciccio Pasticcio e commentare nella pagina evento. (S.Rom.)