Ciao Idris, per sempre nei nostri cuori». «Idris, no. Ancora non ci posso credere». Sono alcuni dei tanti messaggi apparsi su facebook per dire addio a Idris El Sawah, 20 anni, morto nel tragico incidente in viale Fulvio Testi, domenica, poco dopo le 22.30. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il giovane che guidava un Suv Bmw X5 in direzione di Sesto San Giovanni, avrebbe con le due ruote sinistre toccato lo spartitraffico centrale. Idris non ha potuto far molto per controllare il veicolo che si è ribaltato più volte su se stesso per poi sbattere contro il muretto dell'ingresso della fermata della metropolitana M5, all'altezza della chiesa di Scientology. Subito sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni del giovane sono apparse disperate. Inutili i tentativi di rianimarlo anche durante il tragitto verso l'ospedale Niguarda: per lui non c'è stato nulla da fare. A bordo con il 20enne, c'era anche un suo amico: un ragazzo di 23 anni. È stato portato al Policlinico in codice giallo, non è in pericolo di vita. Sull'asfalto, nonostante i temporali delle ultime ore, sono ancora visibili i segni con il gesso bianco dei rilievi della polizia locale. Ancora da chiarire la causa della sbandata.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 05:01

