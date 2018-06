Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ciao amore mio, finalmente ci vediamo domani mattina... Se hai problemi o ritardi avvisami. Bacio, Blond». In una conversazione con i complici intercettata dagli inquirenti si esprimeva così, simulando di parlare con un'amante, Davide Panizza, uno dei 22 arrestati nell'operazione di lunedì che ha smantellato un traffico internazionale di droga. Nel blitz sono stati arrestati anche il 37enne Luca Lucci, capo ultrà della curva sud del Milan, e il 60enne Massimo Mandelli, dipendente di una società di steward in servizio in tutte le partite dell'Inter al Meazza.Da quanto emerge dalle intercettazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giovanna Campanile, Blond' o Bionda era infatti il soprannome di Panizza, finito ai domiciliari il 20 marzo 2016 perché nel baule del suo scooter era stato trovato mezzo chilo di marijuana, durante un casuale controllo di polizia: l'arresto che ha dato l'avvio alla maxi indagine.Al messaggio «Ciao amore» scritto da Panizza per segnalare di essere tornato in libertà dopo aver scontato i domiciliari risponde nel maggio del 2016 un altro degli arrestati, il 43enne Raffaele Diana: «Ciao alleluia, mi sei mancata, ok a domani».A due delle persone finite in manette nell'operazione Mongolfiera, Davide Pezzolla e Giuseppe Covato viene contestato anche il tentato omicidio di Mostafa Hakim, avvenuto il 5 febbraio 2017. Lo avevano prelevato nel suo appartamento, portato in strada e colpito con un colpo di pistola a una gamba nel tentativo poi fallito di caricarlo in auto.