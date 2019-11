«Cianci potrebbe colpire ancora»

Il pericolo di reiterare il reato è elevato: il pluriomicida Antonio Cianci deve restare in carcere. Il pm Nicola Rossato ha inoltrato al gip la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare per l'ergastolano 60enne uscito sabato in permesso premio e subito autore di un tentato omicidio: ha accoltellato alla gola un anziano all'ospedale San Raffaele. La vittima è salva per miracolo: ieri è stata dimessa.

Cianci sarà interrogato questa mattina dal gip Ilaria De Magistris nel carcere di San Vittore, dove ora è detenuto dopo il nuovo arresto. Prima era a Bollate, dove un'équipe di psicologi, criminologi, educatori avevano fatto una relazione che aveva dato atto del percorso positivo di Cianci e del suo cambiamento, tanto che il Tribunale di Sorveglianza a fine luglio aveva dato l'ok ai permessi premio. Una decisione che ha scatenato le polemiche, tant'è che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dato mandato all'Ispettorato di compiere accertamenti preliminari sulla vicenda. I vertici del carcere di Bollate stanno anche verificando se Cianci sia stato o meno accompagnato dall'istituto a Cernusco sul Naviglio, come era stato disposto nel provvedimento del giudice per il permesso premio di 12 ore.

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

