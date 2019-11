«Cianci aveva pianificato l'aggressione»

Greta Posca

Ha approfittato «con freddezza» del permesso premio che gli è stato concesso, ha «ordito l'aggressione», mascherandosi da infermiere e sapendo che al piano meno 1 del San Raffaele non c'erano telecamere e che, se non fosse stato bloccato dalla polizia, non sarebbe tornato in carcere.

È il profilo di Antonio Cianci, l'ergastolano 60enne che sabato ha tentato di uccidere un anziano, che esce dall'ordinanza di convalida dell'arresto firmata dal gip Ilaria De Magistris: il pluriomicida «ha bisogno di cimentarsi nei crimini e di ostentare la sua dominanza criminale. Secondo il magistrato, tutta l'azione è stata pianificata: Cianci, in permesso premio per 12 ore, sabato ha rubato in ospedale una tuta da inserviente, guanti, mascherina e un apparecchio per misurare la pressione per passare inosservato nelle corsie. Davanti alla macchinetta del caffè ha chiesto soldi all'anziano che gli ha dato quello che aveva in tasca, «9 euro e 37 centesimi». L'ergastolano «adirato» per la cifra esigua a quel punto gli ha sferrato un fendente alla gola con un taglierino, una «lesione potenzialmente mortale» perché ha sfiorato la giugulare. Quando è stato bloccato poco lontano, mentre aspettava un bus, era «apparentemente tranquillo», si legge nell'ordinanza, e poco prima aveva buttato in un bidone guanti, mascherina e l'apparecchio per la pressione che gli erano serviti per mascherarsi, oltre al cellulare della vittima e al taglierino.

Cianci ha mantenuto un atteggiamento provocatorio anche durante l'interrogatorio di garanzia. «Le faccio io una domanda. Ci sono telecamere in quel posto?» ha sfidato il gip, sapendo che nel punto in cui ha aggredito l'anziano le telecamere non ci sono. Una provocazione con cui secondo il giudice «Cianci dimostra il suo perdurante bisogno, non governato seppur lucido, di cimentarsi in atti criminali complessi». Vuole, scrive il gip, «affermare una propensione alla commissione di delitti» di particolare efferatezza».

