Ciak, si spengono le luci e la pellicola inizia. Per la gioia dei baby cinefili al Mic, dopo il successo delle passate edizioni, prosegue la rassegna Cineclub family che alla domenica pomeriggio propone un film da guardare con mamma e papà, a prezzo scontato. Un'occasione per ammirare pellicole molto apprezzate dal pubblico a costi low cost. Domenica tocca al successo 2018 che in corsa agli Oscar: è il film di animazione «Mirai» del regista giapponese Mamoru Hosada, un viaggio affascinante nel tempo fra realtà e finzione. Il protagonista il piccolo Kun-chan, geloso della nuova arrivata in casa, la sorellina Mirai. Scappando, giungerà in un giardino incantato dove incontrerà la versione adolescente della bimba, che in un viaggio avventuroso gli insegnerà cosa significa essere il fratello maggiore. La proiezione è alle 15. Si prosegue domenica 3 marzo, sempre alle 15 con «La volpe e la bambina» di Luc Jacquet. Una delicata favola che racconta l'amicizia speciale fra una volpe e una bimba. Un film che chiede ai baby spettatori di fermarsi e godersi lo spettacolo della natura a cui si trovano di fronte per un'ora e mezza.

Mic. Viale Fulvio Testi. Biglietto 7 euro a coppia adulto-bambino. (P.Pas.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA