Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci sono storie che contengono un formidabile potenziale narrativo, invitano a essere raccontate per diventare patrimonio di tutti. Come quella (vera) di Haifa, donna irachena di sessant'anni in fuga da Mosul con la nipotina di quattro anni. Imboccheranno la rotta dei Balcani, Turchia, Grecia, Macedonia, Ungheria, a piedi o su mezzi di fortuna, patendo fame, sete e paura in un viaggio lungo 5000 chilometri e 118 giorni che, alla fine, le porterà in salvo in Svezia.Stefano Massini, drammaturgo con speciale talento nell'intercettare tensioni, fratture e smarrimenti del nostro tempo, ha trasformato l'incredibile storia di Haifa in un testo teatrale, Occident Express, da oggi al Piccolo Teatro Studio. Concepito per la sensibilità espressiva di Ottavia Piccolo, con cui ha già condiviso parecchie avventure in palcoscenico. In questo caso, il risultato è un emozionante melologo con musica dal vivo, composta da Enrico Fink e interpretata dall'Orchestra Multietnica di Arezzo, cui Ottavia Piccolo dà voce e corpo in equilibrio non banale tra il respiro di un racconto epico e l'intimità di un diario per la sopravvivenza.(O.Bat.)riproduzione riservata ®