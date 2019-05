Ci sono Fabio Volo per Untraditional e lo scrittore Niccolò Ammaniti e l'attore Tommaso Ragno per Miracolo 2. E poi i divi Salvatore Esposito e Ivana Lotito, ovvero Genny Vastano e la moglie Azzurra di Gomorra.

Ma anche il conduttore Alessandro Cattelan sul dietro le quinte del programma EPCC. Le attrici Lodovica Comello, Beatrice Arnera e Caterina Guzzanti, protagoniste di Extravergine. E ancora l'anteprima nazionale di Chernobyl, l'attesa serie originale di Sky ed HBO sul disastro nucleare del 1986, e il primo episodio The Rain (seconda stagione) di Netflix presentato dall'attore Lucas Lynggaard Tønnesen e del bellissimo Fleabag (seconda stagione) per Amazon Prime firmato dalla talentuosa. Un piatto ricco per i patiti delle serie tv, tutte da gustare domani e domanica allo spazio Tenhoa alla prima edizione di Series Con, il nuovo grande evento dedicato alla serialità (via Vigevano, 18. Ingresso libero).

(P.Pas.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA