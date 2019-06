Ci siamo. Dopo prologhi e incursioni extrra regione, la Milanesiana classica entra nel vivo. Il tema, a 20 anni dalla nascita della kermesse firmata Elisabetta Sgarbi, è la speranza. Sono 65 appuntamenti, 210 ospiti internazionali e 12 mostre. Tra i più blasonati: 3 Nobel, 1 Oscar, 3 Pulitzer, 1 Premio Goncourt, 1 Leone d'oro, e via via grandi nomi delle arti, dell'architettura, della filosofia e dell'economia. Oggi al Piccolo Teatro Grassi si taglia il nastro della mostra 20 anni di Milanesiana. 30 anni di Teatri Uniti con Toni Servillo. Alle 21 sempre al Piccolo Grassi sul tema La speranza e la letteratura si confrontano Ngugi Wa Thiong'o (Premio Internazionale Nonino 2001), Wole Soyinka (Nobel 1986), John Coetzee (Nobel 2003). In questa occasione sarà consegnato il Premio Rosa d'oro della Milanesiana a Ngugi Wa Thiong'o. E poi domani la lectio magistralis di Massimo Cacciari sul tema giustizia e speranza al Piccolo Teatro Grassi; il 28 giugno la lectio di Claudio Magris al Piccolo teatro Studio. Mentre il 1° luglio Dori Ghezzi e Cristiano de André ricordano i 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio. E ancora musica con Dente, Omar Pedrini e Vinicio Capossela. Si parte. (P.Pas.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA