Ci salverà la speranza al termine dell'orrore

La capacità di amare, nonostante tutto. Di prendersi cura l'uno degli altri, anche nel peggior degrado. Di questo, in fondo, parla Misericordia, la nuova regia di Emma Dante per il Piccolo (che coproduce con la compagnia Sud Costa Occidentale e il Biondo di Palermo) dopo Bestie di scena.

Anna, Nuzza e Bertina (Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi) sono tre disgraziate che condividono una misera stamberga, di giorno magliaie, di notte prostitute. Hanno bisogno di soldi per accudire Arturo (Simone Zambelli), ragazzino menomato che hanno preso con loro dopo che la madre è stata massacrata di botte dal padre durante il parto. «Questa potrebbe essere la trama, ma poco importa - dice Emma Dante - di una storia non è interessante che cosa si capisce, ma come possa coincidere con la vita e lo sguardo di chi la incrocia». La lingua è un dialetto stretto, selvatico e ancestrale, ma «comprensibile perché strettamente connesso all'energia dei corpi». Uno spettacolo estremo e dolcissimo, terribile e luminoso che ritrova la vita là dove sembra esserci solo orrore. Perché, come diceva Pasolini, non esiste disperazione senza un po' di speranza.(O.Bat.)

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

