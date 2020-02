CI PENSA BROZO

Massimo Sarti

MILANO Cosa è indispensabile nell'Inter di Antonio Conte? A livello di gruppo tenere sempre altissima la velocità di crociera. Mai abbassare attenzione, spinta e concentrazione sotto al 200%. Poi ci sono gli uomini. Numeri alla mano, indispensabile Romelu Lukaku con i 20 gol (di cui 16 in campionato) in 29 gare ufficiali. La miglior difesa sinora della serie A ha fatto in particolare perno su Stefan De Vrij e Milan Skriniar. A centrocampo l'indispensabile è Marcelo Brozovic, il metronomo e l'equilibratore del gioco nerazzurro. Lo si è capito ancora una volta domenica scorsa ad Udine: quando è entrato nella ripresa, la squadra si è rimessa a posto e con la doppietta di Lukaku ha conquistato i tre punti che in campionato mancavano dall'Epifania.

Se c'è una certezza in vista del derby di dopodomani a San Siro contro il Milan, è il ritorno tra i titolari del croato. L'ex giocatore della Dinamo Zagabria ha ormai smaltito la distorsione alla caviglia sinistra patita a Lecce, che gli ha fatto poi saltare la sfida di campionato con il Cagliari a San Siro e quella di Coppa Italia sempre al Meazza con la Fiorentina. In precedenza Brozovic era stato sostituito al 71' del match pareggiato in casa in Champions con lo Slavia Praga ed aveva marcato visita per squalifica contro il Genoa. Per il resto sempre in campo, dal primo all'ultimo minuto, a correre all'infinito (resta il recordman di percorrenza in serie A con una media di 12,572 km a gara), a legare il gioco per i compagni. E magari a segnare, come è capitato nel derby d'andata, aperto da Brozo e chiuso da Lukaku.

Il belga giocherà in avanti molto probabilmente in coppia con Alexis Sanchez, che cercherà di non far rimpiangere lo squalificato Lautaro Martinez dopo il dinamico spezzone da subentrato di Udine. Il cileno è favorito non solo sul giovane Esposito, ma anche su soluzioni diverse dal 3-5-2 classico, ovvero con un rifinitore in più e Lukaku unica vera punta. Sensi è tornato in gruppo, ma dovrebbe cominciare dalla panchina, al pari di Vecino. A fianco dell'indispensabile Brozovic e di Barella, salvo sorprese, verrà lanciato Eriksen dall'inizio.

Dubbio Candreva-Moses a destra, sul binario di contrasto al rossonero Theo Hernandez, mentre a sinistra ci sarà di nuovo Young. Dietro più Godin di D'Ambrosio al posto dello squalificato Bastoni. Il grande dilemma riguardante la porta e Handanovic, alle prese con un'infrazione al mignolo della mano sinistra, rischia infine di risolversi solo nelle ore immediatamente precedenti un derby (ma è più no che sì) in cui l'Inter, in serie A, è in striscia aperta di sette risultati utili consecutivi. Conte vuole l'ottavo, contemplando però solo i tre punti per proseguire senza indugio la lotta per il primato. Il Milan è a -19 in classifica? Guai a pensarlo e a distrarsi. Non sarebbe dare il 200%.

riproduzione riservata ®

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA