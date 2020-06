«Ci affidiamo ai titoli danneggiati dal lockdown»

Multisala Gloria a Milano, e poi a Sesto San Giovanni e a Rovigo: da poco più di un anno Notorious Pictures ha dato vita al ramo Cinemas con cui ha preso in gestione spazi che ha trasformato in sale audiovisive di alta qualità. Poi il lockdown e ora la sfida della Fase 3.

Andrea Stratta, amministratore delegato di Notoriuos Cinemas, quando e come si riparte?

«Purtroppo ad oggi la situazione non è chiara. I piccoli spazi faticheranno a riaprire. Certo, le nostre sale non temono le misure di sicurezza come il distanziamento e la sanificazione: chi ci conosce sa quali siano gli spazi, la comodità, gli standard tecnici e logistici. Sono altre le incognite».

Quali?

«Gli spettatori sopporteranno per due ore di proiezione la mascherina sulla bocca, in modo corretto? Noi abbiamo personale in sala che può avvisare o intervenire, ma non si può disturbare continuamente la proiezione. E poi c'è la programmazione».

I distributori non si sbilanciano: su quali titoli contate per attirare pubblico in sala?

«Titoli danneggiati dalla chiusura, come l'ultimo di Gabriele Muccino, o come I Miserabili e Judy. Attendiamo due titoli forti ma non prima di luglio: Tenet di Christopher Nolan e il nuovo film d'animazione Pixar Onward».

Qual è il danno del lockdown in termini economici?

«Per Notorious Cinemas si può parlare di due milioni di euro di fatturato perso».

Solo l'1 febbraio avevate preso in gestione il Gloria a Milano.

«In controtendenza abbiamo investito, ristrutturando completamente la sala. I milanesi si ritroveranno un multisala di alta qualità».(F.Gat.)

