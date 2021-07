Choc nella ginnastica artistica. Simon Biles, la numero 1 del mondo, si ritira dalle competizioni a squadre. La fuoriclasse americana che avrebbe dovuto dominare il mondo ai Giochi di Tokyo è entrata in crisi e ha rinunciato. In gara sono sola con me stessa e ho a che fare con i demoni nella mia testa, le dichiarazioni drammatiche di Simon. Il prosieguo dei Giochi ora è un punto interrogativo: «Per quanto riguarda le finali individuali vedremo. Devo concentrarmi sulla mia salute mentale». Sullo sfondo, la tenuta psicologica della campionessa che si considera una «sopravvissuta» tra le vittime di abusi sessuali in passato da parte del medico della squadra americana, Nassar. Simon è giustificata per questo ritiro, chi avrebbe dovuto starle vicino invece no.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

