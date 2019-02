Choc doping ai Mondiali di sci

Marco Lobasso

ROMA - Shock nel mondo dello sci. Un'altra volta, forse anche peggio del passato. A 5 anni dalle Olimpiadi di Sochi, che hanno poi dato il là al più grande scandalo doping della storia, il mondo degli sport invernali è di nuovo scosso dalla vergogna. Teatro dell'ennesima pagina di cronaca nera, i Mondiali di sci nordico, in corso a Seefeld, dove la polizia austriaca ha effettuato nove arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un'operazione contro quella che le autorità definiscono «un network che opera in tutto il mondo». Gli atleti coinvolti sono due austriaci, un kazako e due estoni: gli austriaci in particolare sarebbero cadetti della polizia. Tra gli arrestati anche due medici. La squadra italiana non è stata coinvolta, ha fatto sapere la Federazione italiana sport invernali. Le autorità austriache hanno fatto sapere di aver lavorato di concerto con i colleghi tedeschi, effettuando anche numerose perquisizioni, oltre che a Seefeld, anche a Erfurt, in Germania, dove le persone coinvolte avevano il loro quartier generale che si ramificava in tutta Europa. «Il gruppo di Erfurt fa parte di un'organizzazione criminale sospettata di svolgere pratiche doping sul sangue di atleti di elite di diversi Paesi, per migliorarne le prestazioni e quindi ottenere risultati illegali», ha fatto sapere Anne Leiding, portavoce dell'ufficio dei procuratori di Monaco, aggiungendo che le indagini hanno preso le mosse da un'intervista rilasciata lo scorso mese dall'ex fondista austriaco Johannes Duerr all'emittente tedesca ARD, in cui l'ex atleta spiegò di come aveva fatto uso di trasfusioni e sostanze proibite, l'Epo, per aumentare la sua resistenza, con trattamenti regolari in Germania.

