Chloe Ayling rinuncia a chiedere i danni: al processo contro i suoi sequestratori non c'è neanche l'avvocato

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha rinunciato a costituirsi parte civile e, dunque, a chiedere i danni all'imputato, la modella inglese Chloe Ayling nel processo a carico di uno dei suoi due rapitori, Michal Konrad Herba, il 37enne polacco, arrestato nell'agosto 2017 in Inghilterra, estradato in Italia e accusato di essere il complice del fratello minore Lukasz Pawel Herba, già condannato a in primo grado a 16 anni e 9 mesi di carcere per il sequestro a scopo di estorsione della ragazza.Nella scorsa udienza, infatti, era già emerso che la ventenne non aveva pagato il suo ormai ex legale, l'avvocato Francesco Pesce, il quale aveva rinunciato al mandato. E nemmeno nella seconda udienza di ieri non c'erano legali a rappresentarla. Così la Corte d'Assise di Milano ha dichiarato aperto il dibattimento e quindi non c'è più spazio per lei di entrare come parte civile nel processo. Resta solo parte offesa.